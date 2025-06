Mumbai Airport Fight: मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर मारपीट, सिक्योरिटी गार्ड्स और कैब ड्राइवर्स ने एक दुसरे पर लात घूसे बरसाएं, वीडियो आया सामने (Watch Video)

मुंबई, महाराष्ट्र: शहरों में कई जगहों से मारपीट की घटनाएं सामने आती है. लेकिन मुंबई जैसे शहर में और वह भी एयरपोर्ट से मारपीट की घटना होना, सुनने में अजीब लगता है. लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर कैब चालक और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच जमकर मारपीट हुई. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मुंबई एयरपोर्ट इतना संवेदनशील जगह पर मारपीट की घटना होना, ये सुरक्षा में बड़ी लापरवाही भी दिखाता है. इस दौरान कुछ कैब ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट हुई. इस दौरान जमकर एक दुसरे पर लात और घूसे बरसाएं गए.

इस मारपीट में एक के कपड़े भी फट गए.सोशल मीडिया X पर इस वीडियो को @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: हवाई जहाज में विंडो सीट के लिए WWE! 3-4 यात्रियों ने एक शख्स को मारे थप्पड़ और घूंसे, फ्लाइट में मारपीट का वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच मारपीट

#WATCH | At #Mumbai International Airport, a parking dispute escalated into a clash between a security agency staff and drivers. #CISF personnel on site intervened promptly to calm tensions. The police are currently investigating the incident.#MumbaiNews #T2Airport… pic.twitter.com/2zmUuUt0qM

— Free Press Journal (@fpjindia) June 4, 2025