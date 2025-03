VIDEO: गंगा को 'अपवित्र' कहने पर नीतीश राणे ने भी राज ठाकरे को घेरा, कहा; 'किसी को हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं'

Nitish Rane On Raj Thackeray: महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे (MNS chief Raj Thackeray) ने प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है. राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि वह गंगा के पानी को न छू सकते हैं और न ही पी सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों द्वारा स्नान करने के बाद यह पानी साफ नहीं हो सकता है. उनके बयान के बाद कई दलों के नेताओं के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) ने उनके बयान को लेकर घेरा है.

नितेश राणे ने कहा कि राज ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'नमो गंगे' सफाई अभियान की पूरी जानकारी नहीं है. राणे ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं रखता. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह कभी नहीं देखे जब राज ठाकरे ने बकरा ईद के दौरान बकरों की कुर्बानी को लेकर सवाल उठाए हों. यह भी पढ़े: महाकुंभ पर राज ठाकरे का बयान, कहा- गंगा का पानी साफ नहीं, मैं इसे छू भी नहीं सकता

#WATCH | Mumbai | On the statement of MNS chief Raj Thackeray about the state of rivers in India, Maharashtra Minister & BJP MLA Nitesh Rane says, "Raj Sahib has incomplete information about the cleanliness drive- Namo Gange under PM Modi's leadership. No one has the right to… pic.twitter.com/FPm0sIj3oU

— ANI (@ANI) March 10, 2025