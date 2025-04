MI vs LSG TATA IPL 2025 Preview: मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के 45वें मुकाबले में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा. हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस मौजूदा फॉर्म के आधार पर इस मुकाबले में प्रबल दावेदार मानी जा रही है. टीम चार मैचों की लगातार जीत के साथ शानदार लय में है और इस मैच में जीत दर्ज करने के बाद वह आईपीएल 2025 अंक तालिका में मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है. इंडियन प्रीमियर लीग में साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप, तो प्रसिद्ध कृष्णा का पर्पल कैप पर कब्जा, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

दूसरी ओर, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की हालिया फॉर्म चिंता का विषय रही है. पिछले कुछ मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लखनऊ की टीम वापसी की तलाश में होगी. हालांकि, इस सीजन में लखनऊ ने मुंबई को पहले ही एक बार हराया है और वे उस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे. अंक तालिका में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम हो गया है.

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (MI vs LSG Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो केकेआर का पलड़ा भारी रहा है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें कोलकाता ने 21 बार जीत दर्ज की है जबकि पंजाब सिर्फ 13 मुकाबले जीत पाई है. यानी हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के मामले में केकेआर ने हमेशा दबदबा बनाए रखा है.

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(MI vs LSG IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, प्रभसिमरन सिंह, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह, प्रियांश आर्य जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (MI vs LSG Mini Battle): KKR के विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और PBKS के विकेटटेकर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, प्रभसिमरन सिंह बनाम वैभव अरोड़ा की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 45वां मुकाबला 27 अप्रैल(रविवार) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 03:00 बजे होगा.

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, MI बनाम LSG मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमरा, विग्नेश पुथुर।

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रोहित शर्मा, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, सत्यनारायण राजू, रॉबिन मिंज।

लखनऊ सुपर जाइंट्स: एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, डेविड मिलर, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश सिंह राठी, रवि बिश्नोई, अवेश खान, प्रिंस यादव।

इम्पैक्ट प्लेयर्स: आयुष बडोनी, मयंक यादव, शाहबाज़ अहमद, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह।