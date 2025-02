UP New Excise Policy: अब एक ही दुकान पर मिलेगी बीयर, देसी और अंग्रेजी शराब, ई-लॉटरी से मिलेगा लाइसेंस; उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव (Watch Video)

UP New Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है. अब शराब की दुकानों का लाइसेंस लॉटरी सिस्टम के जरिए दिया जाएगा. साथ ही एक ही दुकान पर बीयर, देशी और विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. नई नीति के तहत अब देशी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के माध्यम से मिलेगा.

यानी अब पुराने लाइसेंस धारकों को रिन्यूवल का मौका नहीं दिया जाएगा. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2026-27 से लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दोबारा उपलब्ध होगा.

ये भी पढें: Jhansi Shocker: महज 100 रूपए की शर्त जीतने के लिए लगाईं तालाब में छलांग, डूबकर हुई मौत, झांसी जिले में शराब के नशे में दोस्तों से लगाई थी शख्स ने शर्त

VIDEO | "The lottery is being introduced in the excise policy. Applications will be submitted through the lottery system," says UP minister Nitin Agarwal (@nitinagarwal_n) after attending Cabinet meeting in Lucknow.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)… pic.twitter.com/uAt759qorH

— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2025