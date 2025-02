Pune Loot Video: महाराष्ट्र के पुणे में लूट, मंदिर से दर्शन कर घर रहे शख्स से लूटेरों ने ₹11,000 छीनकर हुए फरार

Pune Loot Video: पुणे के वारजे इलाके से लूट की एक घटना सामने आई है. यहां बीती रात करीब 8:30 बजे लुटेरों ने एक 53 वर्षीय निरंजन माने नामक व्यक्ति को गणपति माथा दर्शन करके अपने घर लौटते समय बाइक सवार दो लुटेरों ने लूट लिया और फरार हो गए. पीड़ित का आरोप है कि जब वह स्थानीय पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने पहुंचा, तो शिफ्ट चेंज की बात कहकर उसकी शिकायत दर्ज करने में लेट किया गया. जिसे उन्हें परेशान होना पड़ा.

लूटेरे CCTV में कैद

पीड़ित के अनुसार, वह मंदिर से दर्शन करके घर लौट रहा था. इस बीच, बाइक पर सवार होकर दो लोग उसे कावेरी होटल लेन के पास, माई मंगेशकर अस्पताल के पास रोककर धमकाने लगे. उसके पास करीब 11 हजार रुपये थे, जिन्हें लूटकर वे फरार हो गए. वारदात के बाद CCTV वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लुटेरे बाइक पर सवार होकर पीड़ित का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचते हैं, फिर चाकू दिखाकर पैसे लूट लेते हैं.

A 53-year-old man, Niranjan Mane, was robbed near Warje on Monday night around 8:30 PM while returning home after visiting Ganpati Matha. Two bike-borne miscreants followed him and intercepted him near Kaveri Hotel Lane, close to Mai Mangeshkar Hospital. The accused threatened… pic.twitter.com/PdWdkAG3jy

