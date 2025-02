Avneet Kaur visits Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची अवनीत कौर, फैंस ने कहा - 'जय माता दी' (View Pics)

Avneet Kaur (Photo Credits: Instagram)

Avneet Kaur visits Vaishno Devi: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर इन दिनों अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इसकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में अवनीत बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी का आशीर्वाद ले रही हैं. अवनीत ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "Jai Mata Di. My first time in Vaishno Devi #blessed" यानी यह उनकी पहली वैष्णो देवी यात्रा थी और वह खुद को धन्य महसूस कर रही हैं. तस्वीरों में वह ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं, सिर पर दुपट्टा और माथे पर तिलक उनके भक्ति भाव को दर्शा रहा है. Avneet Kaur ने ब्लैक साड़ी में बिखेरा जलवा, फैंस ने कहा- 'हुस्न की मल्लिका' (Watch Video)

फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में "जय माता दी" लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने उनकी श्रद्धा की तारीफ की और लिखा, "Avneet Kaur Respect Button "

वैष्णों देवी पहुंची अवनीत कौर:

अवनीत कौर की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस को उनका यह धार्मिक अंदाज काफी पसंद आ रहा है. अभिनेत्री जल्द ही अपने आगामी प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल वह अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का पूरा आनंद ले रही हैं.