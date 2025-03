Javed Akhtar Supports Mohammed Shami: क्रिकेटर मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे जावेद अख्तर, बोले- 'कट्टरपंथियों की परवाह मत करो'

Javed Akhtar Supports Mohammed Shami: मोहम्मद शमी इन दिनों एक विवाद में घिर गए हैं, जब वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान दुबई में खेले गए मैच में पानी पीते नजर आए. रमज़ान के दौरान रोज़ा न रखने के कारण धार्मिक नेता मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने उनकी आलोचना की. अब मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और शमी का समर्थन किया है.

जावेद अख्तर ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, "शमी साहब, उन कट्टरपंथियों की परवाह मत कीजिए, जिन्हें आपके जलते दोपहर में क्रिकेट मैदान पर पानी पीने से कोई दिक्कत हो रही है. यह उनका कोई हक नहीं बनता. आप भारतीय टीम के महान खिलाड़ी हैं, जो हम सभी को गर्व महसूस करवा रहे हैं. मेरी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को.”

Shami saheb , don’t give a damn to those reactionary bigoted idiots who have any problem with your drinking water in a burning afternoon at a cricket field in Dubai . It is none of their business. You are one of the great Indian team that is making us all proud My best wishes…

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 7, 2025