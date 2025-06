IPL Unfollowed RCB On Instagram: क्या आईपीएल ने परेड हादसे के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की सच्चाई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IPL Unfollowed RCB On Instagram: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 का समापन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ, जब उन्होंने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की. इस शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु में एक भव्य विजय परेड का आयोजन किया गया, लेकिन यह खुशी का पल एक बड़े हादसे में बदल गया. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. BCCI के पास यह अधिकार है कि अगर कोई फ्रैंचाइज़ी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल जांच जारी है, जिसमें यह देखा जाएगा कि RCB या आयोजकों ने सुरक्षा के लिहाज़ से कोई कोताही की या नहीं. इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में BCCI ने कमाए हजारों करोड़ रुपये, जानिए कहां-कहां से हुई मोटी कमाई

क्या RCB पर बैन लग सकता है?

जहां तक RCB पर बैन की बात है, फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जो यह पुष्टि करे कि BCCI इस दिशा में सोच रही है. सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) पर लगे प्रतिबंध का हवाला देते हुए RCB के भविष्य को लेकर चिंता जताई है, लेकिन यह तुलना पूरी तरह से गलत संदर्भ में की जा रही है. अगर BCCI की आचार संहिता या फ्रैंचाइज़ी एग्रीमेंट का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो बोर्ड कार्रवाई कर सकता है. लेकिन जब तक कोई आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की सजा या प्रतिबंध की बात करना केवल अटकलें होंगी.

वायरल दावा: IPL ने RCB को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो?

🚨 BREAKING 🚨 The IPL Official page unfollowed RCB on Instagram. pic.twitter.com/DMSojpBHsv — ` (@WorshipDhoni) June 9, 2025

IPL official account unfollowed RCB 😭🔥 Ban Loading pic.twitter.com/t2yJqJlrY9 — Sony Tark 🇵🇸 (@sony_tark_) June 9, 2025

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं. इन्हीं में एक दावा यह भी है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने RCB को अनफॉलो कर दिया है. कई यूज़र्स ने इसे एक बड़ा संकेत बताया और कहा कि यह बेंगलुरु फ्रैंचाइज़ी पर संभावित प्रतिबंध की शुरुआत हो सकती है.

फैक्ट चेक: दावा है पूरी तरह से फर्ज़ी

Why is everyone saying that the IPL Instagram page unfollowed RCB? pic.twitter.com/aPgLtx7Omn — s.🤦🏻‍♀️ (@whatevervirat) June 9, 2025

यह जानना बेहद ज़रूरी है कि IPL के इंस्टाग्राम अकाउंट की फॉलोइंग लिस्ट में अब भी RCB मौजूद है. यानी कि आईपीएल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अनफॉलो नहीं किया है. ऐसे में यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है और गलत सूचनाओं का हिस्सा है, जो इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद सोशल मीडिया पर फैल रही हैं.