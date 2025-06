सोशल मीडिया पर एक भयानक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप एक आदमी की शर्ट में घुस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। वायरल क्लिप को IFS ऑफिस के सुशांत नंदा ने शेयर किया, जिन्होंने लिखा, "सांप के घुसने के लिए सबसे अजीब जगह जो मैंने देखी है." बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी. वायरल क्लिप में एक बड़ा सांप आदमी की शर्ट के अंदर रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, एक अन्य व्यक्ति उस आदमी की मदद करता हुआ दिखाई देता है, जो सावधानी से सांप को उसकी शर्ट से बाहर निकालता है. अंत में आदमी को यह कहते हुए सुना जाता है, "ये मेरे अंदर कैसे आया" जबकि बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, इसने सवाल उठाए हैं कि सांप असामान्य जगहों पर कैसे शरण ले सकते हैं. गौरतलब है कि क्लिप 2023 का एक पुराना वीडियो है जो फिर से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: The Fastest Snake: पलक झपकते ही गायब हो गया सांप, रफ़्तार देख रह जाएंगे दंग

Video | Large Cobra snake inside Man's shirt. Always Be careful while sleeping or sitting under trees. pic.twitter.com/ph5r7gwvyM

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) July 26, 2023