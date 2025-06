सांपों को उबड़-खाबड़ जमीन पर तेजी से दौड़ते देखा जा सकता है. इसके अलावा वे पानी में तैर भी सकते हैं. हालांकि, इस समय सोशल मीडिया पर एक सांप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांप की तेजी देखकर आप हैरान रह जाएंगे. सांप इतनी तेजी से सरपट दौड़ता नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे लोग भी हैरान रह गए. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सांप काफी देर से मिट्टी में पड़ा हुआ है. ऐसा लग रहा है जैसे सांप मर गया है. क्योंकि शादी के समय वह अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलाता. लेकिन, जब कोई व्यक्ति सांप को छड़ी से उठाने की कोशिश करता है, तो वह किसी विदेशी भाषा में कुछ कह रहा होता है. लेकिन, उसी समय सांप अचानक हिलना शुरू कर देता है और इतनी तेजी से भागता है कि एक पल में ही नजरों से ओझल हो जाता है. 48 सेकंड के इस वीडियो में सांप काफी तेजी से भागता नजर आ रहा है. यह भी पढ़ें: Lionesses Attacked the Crocodile: पानी से बाहर निकलते ही मगरमच्छ पर शेरनियों ने कर दिया हमला, देखें वायरल वीडियो

