Anora Won 5 Oscar Awards: फिल्म अनोरा ने ऑस्कर अवार्ड्स में मचाई धूम, 5 पुरस्कार जीतकर बनाया रिकॉर्ड

97वीं ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में फिल्म ‘अनोरा’ ने इतिहास रच दिया है. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में 23 कैटेगरी में विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें ‘अनोरा’ ने सबसे ज्यादा 5 अवॉर्ड जीतकर अपनी धाक जमाई. फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्ट्रेस जैसी प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम किए.

मिकी मेडिसन बनीं बेस्ट एक्ट्रेस‘अनोरा’ में अपनी दमदार अदाकारी के लिए मिकी मेडिसन ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता. उनकी शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों और समीक्षकों ने समान रूप से सराहा. यह उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ.

एड्रिअन ब्रॉडी को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्डफिल्म ‘द ब्रूटलिस्ट’ के लिए एड्रिअन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया. उनकी प्रभावशाली अदाकारी ने इस साल के पुरस्कार समारोह में खास जगह बनाई.

Now that’s a fairy-tale ending! Congratulations to Sean Baker on winning Best Directing for ANORA. #Oscars pic.twitter.com/byyQyxfW4R

— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025