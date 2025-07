ENG vs IND 2nd Test Series 2025: भारत-इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने पहली पारी में शानदार 269 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. इस रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा साझा किया गया गिल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हैं. वीडियो में युवा शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट को लेकर अपने लक्ष्य के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. वे कहते हैं कि वे हर गेंद पर नहीं, बल्कि सिर्फ ढीली गेंदों पर हवा में शॉट खेलने का प्रयास करते हैं ताकि लंबी पारी खेल सकें. उसी वीडियो में गिल कहते हैं, "मकसद वही है कि इंडिया का टैग लगाना हैं" अब वर्षों बाद, उनका वही सपना हकीकत में बदल चुका हैं. शुभमन गिल सिर्फ टीम इंडिया के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टेस्ट टीम के कप्तान भी बन चुके हैं. और बतौर कप्तान उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी टेस्ट की पहली पारी में 269 रन की बेमिसाल पारी खेली, जिसने न सिर्फ उनका सपना साकार किया बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में भी नया कीर्तिमान जोड़ा. यह भी पढ़े: CSG vs DND, Qualifier 2 Match TNPL 2025 Live Streaming: चेपॉक सुपर गिलिज बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच आज खेला जाएगा दुसरा क्वालीफायर मुकाबला, यहां जाने भारत में कब, कहा और कैसे देखे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

शुभमन गिल का वीडियो क्लिप हुआ वायरल

Yes, Shubman Gill… you didn’t just lead — you ruled.

From the heart of Punjab to the soul of Indian cricket,

You’ve shown the world what royalty on the pitch looks like.

Not just a captain — a force, a fire, a future written in gold.

Crowns aren’t worn — they’re earned… and… pic.twitter.com/O9ojvVC74d

