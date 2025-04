'एक भी बेगुनाह को मारना, पूरी कायनात को मारने के बराबर है', पहलगाम आतंकी हमले पर बोले सलमान खान

Salman Khan Statement On Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हमले में अब तक 26 बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 17 लोग घायल हैं. इस भयावह घटना ने जहां देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया है, वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस हमले को लेकर गहरा दुख जताया है.

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा: "कश्मीर, जो धरती पर जन्नत माना जाता है, आज नरक में बदलता जा रहा है. बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. मेरा दिल उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है. एक भी मासूम की मौत, पूरी कायनात की मौत के बराबर है.

Kashmir,heaven on planet earth turning into hell. Innocent people being targeted, my heart goes out to their families . Ek bhi innocent ko marna puri kainath ko marne ke barabar hai

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 23, 2025