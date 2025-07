पाकिस्तान की प्रॉक्सी ‘TRF’ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन, पहलगाम हमले के लिए था जिम्मेदार; भारत ने फैसले का किया स्वागत

TRF Ban in America: भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई को और ताकत मिली है. अमेरिका ने पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले आतंकी संगठन ‘The Resistance Front’ यानी TRF को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. इसके साथ ही TRF को ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ (Foreign Terrorist Organisation) और ‘विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी’ (Specially Designated Global Terrorist) की लिस्ट में डाल दिया गया है. अमेरिकी सरकार ने कहा कि ये कदम न सिर्फ पहलगाम हमले के लिए इंसाफ दिलाने की दिशा में उठाया गया है, बल्कि ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंक के खिलाफ उसकी कड़ी नीति का हिस्सा है.

US State Department has designated The Resistance Front, group behind the April 22 Pahalgam terror attack, as a terrorist organisation.

In a statement, US Secretary of State Marco Rubio said, the Trump Administration has declared the TRF as a Foreign Terrorist Organisation and… pic.twitter.com/7FmUCy3KQ0

