'IND-PAK मैच मत देखना', पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी की दर्दभरी अपील

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी (Photo Credit: X/ANI)

कानपुर, 13 सितंबर: पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 क्रिकेट मैच का बहिष्कार करने की अपील की है. उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वे इस मैच को टीवी पर भी न देखें.

ANI समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी समझ में नहीं आ रहा है. मैं लोगों से अपील करती हूं कि इसका बहिष्कार करें. इसे देखने के लिए स्टेडियम में न जाएं और इसके लिए अपना टीवी भी न चालू करें."

BCCI पर साधा निशाना

ऐशान्या द्विवेदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड को उन 26 परिवारों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को खो दिया.

उन्होंने कहा, "BCCI को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था. मुझे लगता है कि BCCI उन 26 परिवारों और 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों के प्रति संवेदनशील नहीं है."

क्रिकेटरों के राष्ट्रवाद पर उठाए सवाल

उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की बात नहीं की.

ऐशान्या ने कहा, "हमारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? कहा जाता है कि क्रिकेटर राष्ट्रवादी होते हैं. क्रिकेट को हमारे राष्ट्रीय खेल की तरह देखा जाता है. एक-दो खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए. BCCI उनसे बंदूक की नोक पर तो नहीं खिलवा सकती. उन्हें अपने देश के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए. लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं."

View this post on Instagram A post shared by Asian News International (@ani_trending)

'मैच की कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होगा'

मैच से होने वाली कमाई के पाकिस्तान जाने पर चिंता जताते हुए शहीद की पत्नी ने कहा, "मैं प्रायोजकों (Sponsors) और प्रसारकों (Broadcasters) से पूछना चाहूंगी कि क्या उन 26 परिवारों के लिए उनकी राष्ट्रीयता खत्म हो गई है? मैच से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद के लिए करेगा. वह एक आतंकवादी देश है. आप उन्हें पैसा देंगे और वे फिर से हम पर हमला करने की तैयारी करेंगे."

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें 14 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में चल रहे एशिया कप 2025 में एक-दूसरे से भिड़ने वाली हैं. केंद्र सरकार ने भारतीय टीम को बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की अनुमति दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाती.