पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला शख्स गिरफ्तार, ऑपरेशन महादेव से मिले थे अहम सुराग
Pahalgam Terror Attack Site | PTI

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले (Pahalgam Terror Attack) से जुड़े एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी से न सिर्फ पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, बल्कि आतंकी नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा है. अप्रैल 2025 में हुए इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया था, जब आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर फायरिंग कर 26 लोगों की जान ले ली थी. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के खूबसूरत पर्यटन स्थल पर आतंकियों ने अचानक पर्यटकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस हमले में कई लोग घायल भी हुए थे. घटना के बाद से ही सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में थे.

ऑपरेशन महादेव से मिले अहम सुराग

जुलाई में चले ऑपरेशन महादेव के दौरान सुरक्षा बलों ने कई हथियार और उपकरण बरामद किए थे. इनका फोरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिससे मोहम्मद कटारिया (Mohammad Kataria) नाम के व्यक्ति पर शक गहराया. दो दिन की पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का मानना है कि कटारिया ने आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचने और हमले की योजना बनाने में मदद की थी.

लश्कर का आतंकी मोहम्मद कटारिया अरेस्ट

मोहम्मद कटारिया कौन है और क्या हैं आरोप?

मोहम्मद कटारिया कुलगाम का रहने वाला है और लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) से जुड़ा बताया जा रहा है. उस पर आरोप है कि उसने आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद और जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह हमले से पहले और बाद में आतंकियों के संपर्क में था.

इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि पहलगाम हमले से जुड़े और भी राज खुल सकते हैं. पुलिस ने बताया कि कटारिया से पूछताछ के आधार पर अन्य संदिग्धों पर भी कार्रवाई की जाएगी.