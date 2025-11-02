Jammu and Kashmir: एलजी मनोज सिन्हा ने 'ऑपरेशन महादेव' के लिए 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' पाने वाले पुलिसकर्मियों की प्रशंसा की

नई दिल्ली/श्रीनगर, 2 नवंबर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने 'ऑपरेशन महादेव' के लिए 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' पाने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी है. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गर्व करते हुए कहा कि आपका पराक्रम और अदम्य साहस लोगों को प्रेरित करता रहेगा. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हर भारतीय को हमारे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) पुलिसकर्मियों पर गर्व है, जिन्हें उनके मिशन 'ऑपरेशन महादेव' को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया गया है. पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मेरी हार्दिक बधाई. आपका पराक्रम और अदम्य साहस लोगों को प्रेरित करता रहेगा."

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 अक्टूबर को 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' विजेताओं की घोषणा की थी. विशेष अभियान, जांच, खुफिया जानकारी और फोरेंसिक विज्ञान जैसे कामों में भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया जाता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल देशभर के 1,466 कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया है, जिसमें आईजी, डीआईजी और एसएसपी समेत जम्मू-कश्मीर के 19 पुलिसकर्मी भी शामिल थे. यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो जदयू उम्मीदवार की गिरफ्तारी नहीं होती: चिराग पासवान

जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी विधि कुमार बिरदी, डीआईजी पांडे राजीव ओमप्रकाश, एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती, एसपी तनवीर अहमद डार और जोहेब तनवीर, डीसीपी विक्रम नाग, मुबाशिर नाइज और शाकिर हसन को भी 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से नवाजा गया है. इससे पहले, अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'ऑपरेशन महादेव' के तहत पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराने वाले सुरक्षाबलों के जवानों को भी सम्मानित किया था.

'ऑपरेशन महादेव' के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए तीन आतंकियों को मार गिराया था. ऑपरेशन के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि सभी जांचों और फॉरेंसिक साक्ष्यों से पुष्टि हुई कि 'ऑपरेशन महादेव' में मारे गए आतंकवादियों ने ही पहलगाम में एक नेपाली पर्यटक सहित 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी.