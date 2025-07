दिल्ली में बाल-बाल बची महिला; टैगोर गार्डन में चलती स्कूटी पर गिरा बिजली का खंभा, हादसे का Video हुआ वायरल

दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक महिला की जान उस समय बाल-बाल बच गई, जब चलती स्कूटी पर अचानक बिजली का खंभा गिर पड़ा. यह दिल दहला देने वाला हादसा सोमवार शाम करीब 5:30 बजे AD ब्लॉक में हुआ. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बिजली का खंभा गिरने से पहले उसमें से चिंगारियां निकल रही थीं, और कुछ ही सेकंड में वह पूरी ताकत से नीचे गिर पड़ा. उसी वक्त एक महिला स्कूटी से वहां से गुजर रही थी. खंभा सीधे उसकी स्कूटी पर गिरा और उसे नीचे दबा दिया. सौभाग्यवश महिला ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई. आसपास के लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और खंभे को हटा कर महिला को बाहर निकाला.

In Delhi's Tagore Garden, an electric pole suddenly fell on a woman riding a scooter, but luckily the woman escaped unhurt. The entire incident was recorded by the CCTV camera installed there.#Delhi #CCTVVideo #ViralVideo #TagoreGarden #MatrizeNews pic.twitter.com/eXt7PpuKzY

