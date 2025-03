Trump Warning For Tesla Car Vandalism: टेस्ला कार को नुकसान पहुंचाने पर होगी 20 साल की जेल! तोड़फोड़ करने वालों को ट्रंप की सख्त चेतावनी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई टेस्ला की कारों या चार्जिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है. यह चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह की तोड़फोड़ को बढ़ावा देते हैं.

अमेरिका में हाल ही में टेस्ला की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बढ़ी हैं. बताया जा रहा है कि यह घटनाएं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा समर्थित क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन से जुड़ी हैं. मस्क का कहना है कि इस तरह की हरकतें "आतंकवाद" जैसी हैं और इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए.

हाल ही में एक 24 साल के शख्स को टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन में आग लगाने और वहां ग्रैफिटी पेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अगर वह दोषी पाया गया, तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है. अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने भी साफ कर दिया है कि टेस्ला की गाड़ियों और चार्जिंग स्टेशनों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी.

BREAKING: President Trump says that those who sabotage Tesla cars could face up to 20 years prison pic.twitter.com/6eOUW2heh4

— The Spectator Index (@spectatorindex) March 21, 2025