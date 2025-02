China Fake Snow Village: चीन के स्नो विलेज में बर्फ की जगह फैलाई रुई, नाराज पर्यटकों ने किया हंगामा; प्रबंधन में मांगी माफी (Watch Video)

China Fake Snow Tourism: चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित एक प्रसिद्ध टूरिस्ट विलेज, जिसे अपनी खूबसूरत बर्फीली वादियों के लिए जाना जाता है, इस साल जलवायु परिवर्तन की वजह से भारी बर्फबारी से महरूम रह गया. इससे पर्यटक निराश ना हों, इसके लिए प्रशासन ने अनोखी तरकीब अपनाते हुए विलेज को नकली बर्फ से ढक दिया. विलेज प्रशासन ने बर्फ जैसा माहौल बनाने के लिए रूई और झाग वाले पानी का इस्तेमाल किया, जिससे पर्यटकों को बर्फबारी का अहसास कराया जा सके. लेकिन यह योजना बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही लोग नाराज हो गए और विलेज की जमकर आलोचना करने लगे.

China’s tourism industry is really outdoing itself with its creativity!

Welcome to ‘Snow Village’ in Chengdu- where snow is made of cotton balls, the ground is white sand, and the fake waterfalls flow… with imagination.1/2 @MM81792127@GundamNorthrop@SolomonYue pic.twitter.com/2fZr2ORrLl

— Ava Olivia (@AvaOlivia27) February 18, 2025