Plane Crash in Florida: अमेरिका के फ्लोरिडा में बड़ा हादसा! बोका रैटन में क्रैश हुआ छोटा प्लेन, दो लोगों की मौत (Watch Video)

Plane Crash in Boca Raton: अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. यहां बोका रैटन शहर में शुक्रवार सुबह एक छोटा विमान हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. स्थानीय पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब विमान ने बोका रैटन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही विमान रेलवे ट्रैक के पास सड़क पर गिर गया.

वीडियो फुटेज में विमान का मलबा देखा जा सकता है, जो रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है. हादसे के बाद आग भी लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने तुरंत काबू पा लिया.

JUST IN: Small plane crashes in Boca Raton, Florida. Reports of casualties pic.twitter.com/NHn7gp7Hm7

— BNO News (@BNONews) April 11, 2025