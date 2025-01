VIDEO: 'PM बनने के बाद अवैध लोगों को देश से बाहर निकालूंगी', भारतीय मूल की रूबी ढल्ला ने जनता से किया वादा, कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं शामिल

Ruby Dhalla Big Statement: कनाडा में लिबरल पार्टी की उम्मीदवार और संभावित प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी रूबी ढल्ला (Ruby Dhalla) ने गैरकानूनी प्रवासियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री बनने पर मैं अवैध रूप से कनाडा में रह रहे लोगों को देश से निकाल दूंगी और मानव तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी. यह मेरा वादा है." बता दें, रूबी ढल्ला भारतीय मूल की पूर्व सांसद हैं, जिन्होंने 2004 से 2011 तक ब्रैम्पटन-स्प्रिंगडेल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

वह अब जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी की नेता बनने और संभावित प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं. कनाडा का अगला प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता 9 मार्च को घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढें: Chandra Arya Kannada Speech Video: कनाडा की संसद में चंद्रा आर्य ने कन्नड़ भाषा में दिया भाषण, प्रधानमंत्री पद के लिए दाखिल किया नामांकन

As Prime Minister, I will deport illegal immigrants and clamp down on human traffickers.

That’s my promise to you.

En tant que Premiére ministre, je vais expulser les immigrants illégaux et sévir contre les trafiquants d’êtres humains.

C’est ma promesse envers vous. pic.twitter.com/T69pISQlXS

— Ruby Dhalla (@DhallaRuby) January 28, 2025