VIDEO: 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय...': ट्रेन के नीचे आने के बाद भी बच गया शख्स, पेरू की राजधानी लीमा से आया हैरान करने वाला वीडियो

Peru Shocker: पेरू की राजधानी लीमा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आने के बाद भी सुरक्षित बच गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शख्स शराब के नशे में था और रेलवे ट्रैक के पास ही सो गया था. ट्रेन के आने की आहट न सुन पाने के कारण वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई.

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास बेसुध पड़ा हुआ था. इसी दौरान एक ट्रेन धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसे टक्कर मारकर ऊपर से गुजर गई. यह देखकर वहां मौजूद लोग सकते में आ गए.

ये भी पढें: VIDEO: बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला, वीडियो में देखें RPF जवान ने कैसे बचाई जान

⚠️A man fell asleep on the railway tracks while drunk...miraculously escaped being hit by a train🚉.#Peru #Lima #railway #Syria #MiracleSurvival #AnewZ #Viral #Shorts pic.twitter.com/evNhklufMo

— Sanjeev (@sun4shiva) March 11, 2025