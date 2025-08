Wasim Jaffer Trolled Michael Vaughan: वसीम जाफर ने माइकल वॉन को दिया करारा जवाब, भारत की 5वें टेस्ट के चौथे दिन उड़ाया था मजाक, समर्थन में उतरे फैंस, देखें पोस्ट

वसीम जाफर, माइकल वॉन(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला गया. जीसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 रनों से इंग्लैंड को हराकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ कर ली. सोमवार को खेले गए अंतिम दिन के खेल में भारत ने जिस तरह से मैच को पलटा, उसने हर किसी को चौंका दिया. जहां सुबह तक लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच जीत लेगा, वहीं दोपहर बाद हालात पूरी तरह बदल गए. 6 रन से मिली रोमांचक जीत में चमके मोहम्मद सिराज, पांच विकेट झटकते ही वायरल हुए ‘DSP सिराज’ का मीम्स

माइकल वॉन की पोस्ट

Afternoon @WasimJaffer14 .. Hope you are ok 👍 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 3, 2025

सोशल मीडिया पर इस रोमांचक मुकाबले के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई. इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भी चर्चा में आ गए, जिन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को अपने ही अंदाज में करारा जवाब दिया. दरअसल, चौथे दिन जब इंग्लैंड की टीम मजबूत स्थिति में थी, तब माइकल वॉन ने वसीम जाफर को ट्रोल करने की कोशिश की थी. लेकिन जैसे ही भारत ने पांचवें दिन जीत दर्ज की, वसीम जाफर ने भी मजेदार मीम के जरिए पलटवार किया.

वसीम जाफर का करारी जबाब

वसीम जाफर ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक चारपाई (जिसे मराठी में 'बाझ' कहा जाता है) पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं. यह एक सटीक तंज था इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट की मौजूदा आक्रामक शैली 'बज़बॉल' पर, जिसे कोच ब्रेंडन मैक्कुलम और कप्तान बेन स्टोक्स ने बढ़ावा दिया है. जाफर ने अपनी पोस्ट से इंग्लैंड की हार पर चुटकी ली और इंग्लैंड के बड़े स्कोर वाले रनचेज़ के आत्मविश्वास को हल्के-फुल्के अंदाज में चुनौती दी.

फैंस का रिएक्शन

Wasim jafer to Vaughan 😂😂 pic.twitter.com/wsXKpxziki — Pramiti Rana (@PramitiRana) August 4, 2025

Wasim jaffer happiest person in the universe right now 😁 — Himanshu Singh (@H_Singh1708) August 4, 2025

जैसे ही वसीम जाफर की यह पोस्ट सामने आई, यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस उनके इस जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि खुद माइकल वॉन ने भी इस मीम की सराहना की. उन्होंने जाफर की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "Brilliant meme game", और साथ ही टीम इंडिया को भी शानदार जीत के लिए बधाई दी. वसीम जाफर की यह मीम पोस्ट और माइकल वॉन को दिया गया जवाब भारतीय फैंस के लिए एक मजेदार पल बन गया..