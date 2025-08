Mohammed Siraj Milestone: इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद सिराज ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, कपिल देव को पछाड़ा, इन ऐतिहासिक कारनामों को किया अपने नाम

मोहम्मद सिराज(Photo credits: X/@crazydeals_neV)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: ओवल में खेले गए पांचवें और निर्णायक टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने ऐसी गेंदबाजी की जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा. सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से भारत को रोमांचक छह रन की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई. इस प्रदर्शन के साथ ही सिराज ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए और भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक खास मुकाम हासिल किया. सिराज ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने अपने फोन की वॉलपेपर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर लगाई थी, जिस पर लिखा था – Believe. उन्होंने कहा कि उसी विश्वास ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति में खुद को साबित करने की ताकत दी. केनिंग्टन ओवल में यह जीत सिर्फ एक टेस्ट मुकाबला नहीं था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और जुनून का प्रतीक था, और उस कहानी के नायक मोहम्मद सिराज थे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्तमान चक्र में भारत के लिए अगला चरण बेहद अहम, जानें कितनी सीरीज बची हैं और कहां-कहां होंगे मुकाबले

कपिल देव को पछाड़ा, इंग्लैंड में सिराज का जलवा

सिराज ने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 46 विकेट चटका लिए हैं और इस सूची में उन्होंने महान ऑलराउंडर कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है. कपिल देव ने इंग्लैंड की धरती पर 43 टेस्ट विकेट झटके थे. अब सिराज इस सूची में शीर्ष स्थान पाने से मात्र छह विकेट दूर हैं.

ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

पांचवें टेस्ट में सिराज ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 104 रन देकर पांच विकेट चटकाए. यह किसी भी भारतीय गेंदबाज़ द्वारा ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उनकी यह गेंदबाजी इंग्लैंड की दूसरी पारी के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी, जिससे भारत को यादगार जीत मिली.

ओवल में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा

मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट में कुल 9 विकेट झटके और इसके साथ ही वह केनिंग्टन ओवल में भारत की ओर से टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड बीएस चंद्रशेखर के नाम था जिन्होंने 8/114 का आंकड़ा छुआ था. सिराज ने उसे पीछे छोड़कर नया कीर्तिमान रच दिया.

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट फिफर वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल

यह सिराज का इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में दूसरा पांच विकेट का हौल था. इस आंकड़े के साथ वह उन दिग्गज भारतीय गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में दो बार टेस्ट में पांच विकेट लिए हैं. इस सूची में इशांत शर्मा, कपिल देव, बीएस चंद्रशेखर, लाला अमरनाथ, मोहम्मद निस्सार, भुवनेश्वर कुमार, विनू मांकड़, चेतन शर्मा और सुरेन्द्रनाथ जैसे नाम शामिल हैं. वहीं, इस सूची में सबसे ऊपर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनके नाम चार टेस्ट फिफर दर्ज हैं.

'सिराज भाई' पर फुटबॉल जगत का भी प्यार बरसा

इतना ही नहीं, सिराज के इस प्रदर्शन ने फुटबॉल जगत का भी दिल जीत लिया. उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी में गस एटकिंसन को आउट करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मशहूर 'सीयू' (siuuu) स्टाइल में जश्न मनाया. इसके बाद FIFA World Cup ने भी सिराज की तारीफ करते हुए उन्हें 'एलीट मेंटलिटी' वाला खिलाड़ी बताया, तो वहीं Premier League India ने उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहनाए हुए एक फोटो पोस्ट किया जिसमें लिखा था – 'We believe in Siraj bhai'. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.