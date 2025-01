IND vs ENG 4th T20I 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला 31 जनवरी(शुक्रवार) को पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा. इस रोमांचक श्रृंखला का आनंद दर्शक लाइव टेलीविजन पर उठा सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज़्नी+ हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इस बीच, भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 2025 मैच का प्रसारण दूरदर्शन नेटवर्क (DD स्पोर्ट्स या DD नेशनल) पर DD फ्री डिश पर उपलब्ध होगा? इससे जुड़े डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल कर सकते है. यह भी पढ़ें: चौथे टी20 में टीम इंडिया की होगी वापसी, इंग्लैंड करेगी सीरीज में बराबरी? मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की यह सीरीज रोमांच से भरपूर रही है, हालांकि उम्मीद के मुताबिक हाई-स्कोरिंग नहीं रही. तीन मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे है, और मुकाबलों में गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला है. भारत ने चार स्पिन गेंदबाजों को आजमाया है, जबकि इंग्लैंड ने अपनी तेज़ गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला है. मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर पावरप्ले में आक्रामक गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि ब्रायडन कार्स और जेमी ओवरटन मिडल ओवर्स में हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं.

Cricket fever is set to soar as England arrives for a thrilling tour of India 2025 💥

🏏 5 T20Is 🗓️ Jan 22- Feb 2

LIVE The Game on DD Sports 📺 (DD Free Dish)#TeamIndia #INDvENG #MenInBlue pic.twitter.com/ZyvbaPnXLm

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) January 20, 2025