Afghanistan Beat England, ICC Champions Trophy 2025 8th Match Scorecard: चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने किया बड़ा उलटफेर, इंग्लैंड को 8 रन से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर; यहां देखें AFG बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 8th Match Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का 8वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को खेला गया. यह ग्रुप बी का चौथा मुकाबला था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को आठ रन से हरा दिया हैं. इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस में अभी भी बनी हुई हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा मैच था. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. Afghanistan vs England, ICC Champions Trophy 2025 8th Match Scorecard: अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 326 रनों का लक्ष्य, इब्राहिम जादरान ने जड़ा धमाकेदार शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें AFG बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड:

Afghanistan hold their nerve in a thrilling finish to edge past England and keep their #ChampionsTrophy2025 hopes alive! 🔥🏏#AFGvENG #CT25 pic.twitter.com/5U6ReCEj0f

— Sitarah Anjum Official (@SitarahAnjum) February 26, 2025