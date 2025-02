Afghanistan vs England, ICC Champions Trophy 2025 8th Match Scorecard: अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 326 रनों का लक्ष्य, इब्राहिम जादरान ने जड़ा धमाकेदार शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 8th Match Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(Champions Trophy) 2025 का 8वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को खेला जा रहा हैं. यह ग्रुप बी का चौथा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' की स्थिति लेकर आया है, क्योंकि जो भी टीम यह मैच हारेगी, वह लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा मैच हैं. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. Ibrahim Zadran Century: सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने जड़ा शानदार शतक, अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 200 के करीब

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

INNINGS CHANGE! 🔁@IZadran18 (177) scored an incredible hundred, whereas @AzmatOmarzay (41), @MohammadNabi007 (40) and the skipper @Hashmat_50 (40) chipped in with important runs to help Afghanistan post 325/7 runs on the board in the first inning. 🙌

Over to our bowlers… pic.twitter.com/kXSKfXyg3b

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) February 26, 2025