IND vs ENG 4th T20I 2025 Preview: चौथे टी20 में टीम इंडिया की होगी वापसी, इंग्लैंड करेगी सीरीज में बराबरी? मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला 31 जनवरी(शुक्रवार) को पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में खेला जाएगा. भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की यह सीरीज रोमांच से भरपूर रही है, हालांकि उम्मीद के मुताबिक हाई-स्कोरिंग नहीं रही. तीन मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे है, और मुकाबलों में गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला है. भारत ने चार स्पिन गेंदबाजों को आजमाया है, जबकि इंग्लैंड ने अपनी तेज़ गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला है. मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर पावरप्ले में आक्रामक गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि ब्रायडन कार्स और जेमी ओवरटन मिडल ओवर्स में हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: पुणे में मोहम्मद शमी अपने नाम कर सकते हैं यह अनोखा रिकॉर्ड, महज इतना विकेट लेते ही अनिल कुंबले और आर अश्विन के साथ इस खास क्लब में हो जाएंगे शामिल

भारत ने एक ही फ्रंटलाइन पेसर को खिलाया. पहले दो मैचों में अर्शदीप सिंह और तीसरे में मोहम्मद शमी. इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ जूझते दिखे, लेकिन राजकोट में आदिल राशिद की फिरकी ने इंग्लैंड को सीरीज में बनाए रखा. पुणे की पिच भी स्पिनरों की मददगार हो सकती है, जहां वरुण चक्रवर्ती और उनके साथी इंग्लैंड को फिर मुश्किल में डाल सकते हैं.

टी20 में भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकार्ड्स(IND vs ENG Head to Head Records): भारत और इंग्लैंड ने वनडे में 27 मैच एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं. भारत ने 15 मैच जीतकर बढ़त बनाए हुए हैं. इंग्लैंड ने हालांकि सिर्फ 12 मैच जीते हैं. कोई भी मैच बिना नतीजे के ख़त्म नहीं हुए हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 2025 मैच की प्रमुख खिलाड़ी(IND vs ENG Key Players To Watch Out): तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, जोस बटलर, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs ENG Mini Battle): भारत के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा और इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रायडन कार्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, जोस बटलर और वरुण चक्रवर्ती के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैंचों की टी20 सीरीज(T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला 31 जनवरी(शुक्रवार) को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 06:30 PM को होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इन रोमांचक मुकाबलों को अपने टेलीविज़न सेट्स पर लाइव देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त, डिजिटल दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा डिज़्नी+ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20 मैच का प्रसारण अधिकार डीडी स्पोर्ट्स को मिल गया हैं, जिसका सीधा प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) यूजर के लिए उपलब्ध होगा.

