Security Breach at Rawalpindi Stadium: NZ बनाम BAN मैच के दौरान रावलपिंडी स्टेडियम में सुरक्षा चूक! घुसपैठिए ने रचिन रवींद्र को लगाया गले, चौंकाने वाली घटना कैमरे में कैद

Bangladesh National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का छठवां मुकाबला 24 फरवरी(सोमवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें रचिन रविंद्र के शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली. 25 वर्षीय रविंद्र न्यूजीलैंड की टीम के मेगा स्टार हैं. मैच के दौरान दर्शक यह देखकर हैरान रह गए कि एक घुसपैठिया मैदान के बीचों-बीच पहुंच गया और रचिन रविंद्र को गले लगा लिया. यह भी पढ़ें: न्यूज़ीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान को भी किया चैंपियंस ट्राफी के सेमीफाइनल की रेस से बाहर, रचिन रविन्द्र ने ठोका शानदार शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

घुसपैठिए ने रचिन रविंद्र को लगाया गले

Champions Trophy 2025: There was a huge security breach in Rawalpindi during the New Zealand vs Bangladesh game on Monday as a pitch invader came in and tried to hug Rachin Ravindra during the match. 🇳🇿 defeated 🇧🇩 by 5 wickets & 23 balls remaining.#ChampionsTrophy… pic.twitter.com/e7PNU6kzDi

— 9 CRICKET (@9cricketglobal) February 25, 2025