Viral Video: नाबालिग इन्फ्लुएंसर सुभान मंसूरी और सैफीना का एक-दूसरे को सिड्युज करने का क्लिप वायरल, वीडियो देख भड़के नेटीजेंस

इंस्टाग्राम के नाबालिग इन्फ्लुएंसर सुभान मंसूरी और सैफीना ने अक्सर अपने घटिया कंटेंट से इंटरनेट पर लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं. हालांकि, लेटेस्ट रील ने इस मामले में सभी हदें पार कर दी हैं कि लोग व्यू पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. वीडियो ने इस बात पर भी बहस छेड़ दी कि क्या किशोरों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए. विचाराधीन इंस्टाग्राम रील में दोनों को एक रेस्तरां में बैठे हुए एक-दूसरे को बहकाते हुए दिखाया गया है, खाना खाते समय उनके हाव-भाव से खेलते हुए. यह वीडियो इंटरनेट यूजर्स के लिए सोशल मीडिया रेग्यूलेशन की मांगों के साथ कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी है. यह भी पढ़ें: Female Fan Crying After Meeting Elvish Yadav: एल्विश यादव से मिलने के बाद पैरों में गिरकर रोने लगी लड़की, देखें वायरल वीडियो

Hello people in power, 14 years old “kids” influencing other kids of their age, informative enough? No? Any action on them or at least their parents? pic.twitter.com/wNwa1t0pqa

14-year-olds influencing other kids—just 'kids being kids' or a serious issue? 🚨 Time for those in power to step up! Accountability starts at home.

Any action on them or at least their parents?

— भँ० अजीत सिंह तोमर (@Kunwar_Ast) February 22, 2025