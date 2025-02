Female Fan Crying After Meeting Elvish Yadav: एल्विश यादव से मिलने के बाद पैरों में गिरकर रोने लगी लड़की, देखें वायरल वीडियो

एल्विश यादव की फैनडम नेक्स्ट लेवल पर है! हाल ही में एक महिला फैन का यूट्यूबर से बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता बने व्यक्ति से मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है लड़की, जो अपनी किशोरावस्था में लगती है, इतनी हैरान थी कि वह फूट-फूट कर रोने लगी और यहां तक कि उसके पैरों में गिर पड़ी! यह सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से सिसकियां लेना, कांपना और भावनाओं के स्तर पर गिरना था. यह भी पढ़ें: VIDEO: नागपुर में भारत की जीत के बाद बीच सड़क पर जल्लोष मना रहे क्रिकेट प्रेमियों को पुलिस ने मारी लाठियां, ट्रैफिक जाम करके मना रहे थे जश्न

अब वायरल हो रही क्लिप में, एल्विश उसे शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है, एक ही समय में वह भावुक और थोड़ा भ्रमित दोनों दिख रहा है. उसने प्रशंसक की मदद करके और यह सुनिश्चित करके स्थिति को अच्छी तरह से संभाला कि वह ठीक है. एल्विश के आस-पास के लोगों ने लड़की को पानी देने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत इमोशनल थी. वह एल्विश को देखती रही.

एल्विश यादव से मिलने के बाद पैरों में गिरकर रोने लगी लड़की:

A female fan of Elvish Yadav crying after meeting him 😭🤣

Mere desh Badal raha hai 🤡#ElvishYadav #AbhishekMalhan pic.twitter.com/iVo5WqBqdf

— LION 🦁 (@lion_edit02) February 23, 2025