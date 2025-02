नागपुर, महाराष्ट्र: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. इसके बाद पूरे देश के लोग जश्न में डूब गए.नागपुर में भी कई जगहों पर युवाओं ने जल्लोष किया. लेकिन कई जगहों पर इनके हंगामे के कारण ट्रैफिक की समस्या भी निर्माण हुई. ऐसे ही नागपुर के धरमपेठ चौक में भारत की जीत के बाद क्रिकेटप्रेमियों ने सड़क को जाम करके जश्न मनाया. जिसके कारण काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही . इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से खदेड़कर लाठियां मारकर ट्रैफिक सुचारू किया. बता दें की जब भी क्रिकेट में भारत की जीत होती है तो शहर के लोग इसी जगह पर आकर जश्न मनाते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर ANI ने शेयर किया है.ये भी पढ़े:India Beat Pakistan, Stats And Preview: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा, कोहली ने खेली ‘विराट’ पारी; आज के मुकाबले में बने ये बड़े रिकॉर्ड

नागपुर में क्रिकेटप्रेमियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां

#Maharashtra's #Nagpur witnesses massive celebration as #India registers comprehensive victory over #Pakistan in #ICCChampionsTrophy #INDvsPAK #Cricket pic.twitter.com/mcBtler5hY

— Senior Sailor (@SeniorSailorIN) February 23, 2025