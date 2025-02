PM Modi Fitness Challenge: 'मोटापा गंभीर समस्या, सही जीवनशैली अपनाएं': क्या है पीएम मोदी का फिटनेस चैलेंज, जिससे एक्ट्रेस रकुल प्रीत भी हुईं प्रभावित (Watch Video)

Actress Rakul Preet on PM Modi Fitness Challenge: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटापे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोटापा आज एक गंभीर समस्या बन चुका है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, तो इसे दूर किया जा सकता है. रकुल प्रीत ने लोगों से सही खानपान और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमारे युवा फिटनेस को प्राथमिकता दे रहे हैं, और हमें भी इस अच्छी आदत को अपनाना चाहिए.

पीएम मोदी द्वारा स्वास्थ्य पर दिए जा रहे जोर को देखते हुए अब सही समय है कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव लाकर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें.

Watch: On PM Modi's campaign against obesity, Actress Rakul Preet Singh says, "Obesity is becoming an alarming issue, but together, we can make a difference. With our Prime Minister Narendra Modi emphasizing the importance of health, it's time we take action, starting with small,… pic.twitter.com/lKewxWUaCU

— IANS (@ians_india) February 24, 2025