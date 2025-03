India's Got Latent Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना शुक्रवार, 28 मार्च को 'इंडियाज गॉट लैटेंट' शो से जुड़े विवाद के सिलसिले में महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों के सामने पेश हुए. इससे पहले उन्हें तीन बार समन भेजा गया था, जिनमें से पहले दो समनों पर वह उपस्थित नहीं हो सके थे. यह विवाद फरवरी में शुरू हुआ, जब इस शो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया और अपूर्व मुखिजा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण आलोचना हुई. इन टिप्पणियों के चलते राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और महाराष्ट्र साइबर सेल ने कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. India's Got Latent: समय रैना ने मानी गलती, बोले- शो के फ्लो में हो गया, जो कहा उसका पछतावा है

समय रैना ने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया था, जिसे साइबर सेल ने अस्वीकार कर दिया था. यह मामला दर्शाता है कि सार्वजनिक मंचों पर की गई टिप्पणियों की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, और कैसे एक गलत बयान व्यापक विवाद का कारण बन सकता है.

#WATCH | India's Got Latent Case | Comedian and YouTuber Samay Raina appeared before the officials of Maharashtra Cyber ​​Cell in connection with the case pic.twitter.com/2fAeMxZtcK

— ANI (@ANI) March 28, 2025