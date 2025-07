Child Marriage: तेलंगाना के रंगारेड्डी में 13 वर्षीय लड़की की जबरन 40 साल के शादीशुदा शख्स से कराई गई शादी, किया गया रेस्क्यू

तेलंगाना के रंगा रेड्डी ज़िले में बाल विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल की लड़की की जबरन 40 साल के एक विवाहित व्यक्ति से शादी कर अदि गई. रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने अपनी टीचर को इस शादी के बारे में बताया, जिन्होंने इसकी सूचना तहसीलदार राजेश्वर और पुलिस को दी. आठवीं कक्षा की छात्रा की 28 मई को कांदीवाड़ा निवासी 40 वर्षीय श्रीनिवास गौड़ से शादी करा दी गई. पुलिस के अनुसार, लड़की अपनी मां और भाई के साथ रहती है. परिवार ने एक मध्यस्थ के माध्यम से 40 वर्षीय व्यक्ति से संपर्क किया और मई में शादी हो गई. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति, उसकी पत्नी, लड़की की मां, मध्यस्थ और अवैध विवाह कराने वाले पुजारी पर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: 15 साल की लड़की से रचाई शादी, नाबालिग पत्नी ने की जान से मारने की कोशिश; शिकायत पर पुलिस ने भी दिया धोखा!

लड़की को सुरक्षा और सहायता के लिए सखी केंद्र ले जाया गया है और उसकी काउंसलिंग की जा रही है. रिपोर्टों के अनुसार, लड़की और वह व्यक्ति दो महीने तक साथ रहे. अधिकारी यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या उस व्यक्ति ने लड़की के साथ यौन संबंध बनाए थे. अगर लड़की को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था, तो उस व्यक्ति पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

Shocking case of 13-year-old 8th class student married off to 40-year-old in Telangana's Nandigama, just one hour from Hyderabad; teacher reported to police after which groom, mother, mediator, his wife, priest who performed 'wedding', booked under law to prevent #ChildMarriage pic.twitter.com/gdMO3cUQ6D

— Uma Sudhir (@umasudhir) July 31, 2025