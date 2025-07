सऊदी अरब में एम्यूजमेंट पार्क में अचानक झूला टूटा, 23 लोग घायल; कैमरे में कैद हुआ हादसा | Video

सऊदी अरब के ताइफ शहर स्थित ग्रीन माउंटेन एम्यूजमेंट पार्क में गुरुवार को एक झूले के टूटने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना उस वक्त हुई जब '360 डिग्री' नाम का थ्रिल राइड अचानक टूटकर गिर पड़ा. इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि राइड पर बैठे लोग झूले का आनंद ले रहे हैं, तभी अचानक झूले का खंभा टूटता है और झूला जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर जाता है. झूले पर बैठे लोग चीखते-चिल्लाते हुए दुआएं मांगते हैं, और देखते ही देखते पूरा राइड जमीन से जा टकराता है.

मौके पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, झूले के टूटने के बाद उसका एक हिस्सा इतनी तेज रफ्तार से पलटा कि उसने पास खड़े कुछ लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया. कुछ लोग उस समय राइड में बैठे हुए थे, जब वह अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

Horrific ride malfunction in Saudi Arabia

A "360-degree" amusement ride broke mid-air at Green Mountain Park in Taif

At least 23 people injured while on board

Visuals show the ride snapping in half pic.twitter.com/xr25xOAcFa

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 31, 2025