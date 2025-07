US Navy F-35 Jet Crash Video: कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना का F-35 फाइटर जेट क्रैश, पायलट ने कूदकर बचाई जान

F-35 Crash News in Hindi: कैलिफ़ोर्निया में बुधवार को एक F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. राहत की बात यह है कि विमान के गिरने से पहले ही पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया, यानी वह विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया. यह घटना फ्रेस्नो काउंटी में स्थित लेमूर नेवल एयर स्टेशन के पास हुई. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बुधवार शाम करीब 6:30 बजे यह F-35 जेट एक खेत में जा गिरा.

इस क्रैश की वजह से किसी और व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है. हालांकि, विमान के मलबे से आसपास की घास में आग लग गई, जिसने करीब एक दर्जन एकड़ के इलाके को जला दिया.

US Navy F-35 fighter from NAS Lemoore crashes in Fresno, California. Pilot reported to have ejected safely. pic.twitter.com/ezQocpKcP6

— Livefist (@livefist) July 31, 2025