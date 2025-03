NZ vs PAK 2025, McLean Park Pitch Stats & Records: न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान नेपियर वनडे से पहले जानें मैकलीन पार्क की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

मैकलीन पार्क, नेपियर(Credit: X/@ICC)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 29 मार्च(शनिवार) को नेपियर (Napier) के मैकलीन पार्क स्टेडियम (McLean Park Stadium) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 AM से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, अब वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी. कीवी टीम ने आईपीएल 2025 में व्यस्त सीनियर खिलाड़ियों की जगह दो नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. इनमें से एक लाहौर में जन्मे मोहम्मद अब्बास हैं, जो अपनी जन्मभूमि के खिलाफ डेब्यू कर सकते हैं. वहीं, पाकिस्तान बाबर आज़म को नंबर तीन पर भेज सकता है. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे मैच से पहले जानें कैसे चुनें बेस्ट माय11सर्किल फैंटेसी टीम

मैकलीन पार्क, न्यूजीलैंड के नेपियर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी. इसकी दर्शक क्षमता 22,500 है. यह स्टेडियम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है और यहां क्रिकेट के अलावा रग्बी मैच भी खेले जाते हैं. स्टेडियम के दोनों छोर को सेंटेनील स्टैंड एंड और एंबैंकमेंट एंड के नाम से जाना जाता है. यह स्टेडियम फ्लडलाइट्स से लैस है, जिससे यहां डे-नाइट मैच भी संभव होते हैं. न्यूजीलैंड के समय क्षेत्र (UTC +13:00) में स्थित यह मैदान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है.

मैकलीन पार्क, नेपियर - वनडे आंकड़े (ODI Stats)

कुल मैच: मैकलीन पार्क, नेपियर में अब तक कुल 49 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। यह मैदान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, जहां कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा जीते गए मैच: इस मैदान पर 19 मैचों में वह टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की. इसका मतलब यह है कि पिच पर शुरुआती दौर में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए तो उसे बचाया जा सकता है. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों की भिड़ंत तय, जानिए कौन करेगा किसे परेशान?

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा जीते गए मैच: मैकलीन पार्क में 26 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, जो दर्शाता है कि यह मैदान बाद में बल्लेबाजी करने के लिए अधिक अनुकूल है. ओस और पिच की धीमी होती प्रकृति का फायदा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलता है.

पहली पारी का औसत स्कोर: इस मैदान पर वनडे मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 233 रन रहा है। यह इंगित करता है कि यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहती है. यदि बल्लेबाज क्रीज पर समय बिताते हैं, तो वे एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: मैकलीन पार्क में दूसरी पारी का औसत स्कोर 194 रन है, जो दर्शाता है कि लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पिच धीमी होने के कारण स्पिनरों को अधिक मदद मिलती है.

सबसे बड़ा स्कोर: मैकलीन पार्क में वनडे में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर **373/8 (50 ओवर में) न्यूजीलैंड द्वारा जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया गया था. यह साबित करता है कि जब पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, तो बड़े स्कोर बनाना संभव होता है.

सबसे कम स्कोर: इस मैदान पर वनडे में सबसे कम स्कोर 98/10 (31.4 ओवर) न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश का है. यह दिखाता है कि यदि परिस्थितियां गेंदबाजों के पक्ष में हों, तो बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हो सकता है.

सबसे बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक पीछा किया गया: मैकलीन पार्क में वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा सफलतापूर्वक पीछा किया गया लक्ष्य 289/3 (40 ओवर में) श्रीलंका द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ था. यह दर्शाता है कि यदि बल्लेबाज सकारात्मक अंदाज में खेलें, तो यहां बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं.

सबसे कम स्कोर का बचाव किया गया: इस मैदान पर अब तक का सबसे कम स्कोर जो सफलतापूर्वक बचाया गया, वह 162/3 (20.5 ओवर में) न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे था. यह दर्शाता है कि यदि गेंदबाज अनुशासन के साथ गेंदबाजी करें, तो छोटे स्कोर को भी बचाया जा सकता है.

मोस्ट रन: न्यूजीलैंड के मैकलीन पार्क, नेपियर में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रॉस टेलर के नाम है. उन्होंने 2006 से 2019 तक इस मैदान पर 15 मैचों में 779 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 128* रन नाबाद रहा और उन्होंने 86.55 की औसत और 93.07 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. टेलर ने इस मैदान पर 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए, जिसमें 71 चौके और 12 छक्के शामिल हैं. उनका शानदार प्रदर्शन नेपियर को उनके लिए एक भाग्यशाली मैदान बनाता है.

हाईएस्ट स्कोर: न्यूजीलैंड के मैकलीन पार्क, नेपियर में वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रिकी पोंटिंग के नाम दर्ज है. उन्होंने 5 मार्च 2005 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 141 रनों की नाबाद पारी खेली. पोंटिंग ने 127 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से यह पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 111.02 रहा.

मोस्ट विकेट: न्यूजीलैंड के मैकलीन पार्क, नेपियर में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट डेनियल विटोरी ने लिए हैं. उन्होंने 1998 से 2015 के बीच इस मैदान पर 25 मैचों में 30 विकेट चटकाए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 18 रन रहा. उन्होंने 215.3 ओवरों में 864 रन देकर 28.80 की औसत और 4.00 की इकॉनमी से गेंदबाजी की. उनका स्ट्राइक रेट 43.10 था.

बेस्ट बोलिंग फिगर: न्यूजीलैंड के मैकलीन पार्क, नेपियर में वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है. उन्होंने 31 जनवरी 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 7.5 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट झटके. उनकी इकॉनमी 3.82 रही. इस घातक गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने मैच में मजबूत पकड़ बनाई. मुरलीधरन की इस शानदार गेंदबाजी ने उन्हें इस मैदान पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बना दिया.