Pastor Bajinder Singh Sexual Harassment Case: 8 साल पुराने दुष्कर्म केस में मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला, पादरी बजिंदर दोषी करार; 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

Pastor Bajinder Singh Sexual Harassment Case: पंजाब की मोहाली जिला कोर्ट ने 8 साल पुराने दुष्कर्म केस में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है. उन पर एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप था. यह मामला पिछले कई सालों से अदालत में चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पादरी को दोषी ठहराया है. हालांकि, इस मामले में शामिल अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने कहा, ''उन्हें आज इंसाफ मिल गया. इस मुकदमे को लड़ने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सच की जीत हुई.''

Mohali court pronounces Pastor Bajinder Singh guilty in a 2018 sexual harassment case. Pronouncement of sentence on punishment on 1st April.

— ANI (@ANI) March 28, 2025