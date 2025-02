Shaniera Akram Calls Out Divorced XI: सोशल मीडिया के जीवन का हिस्सा बनने के बाद से मज़ेदार मीम्स और तस्वीरें साझा करना एक ट्रेंड बन गया है. लेकिन कई बार गलत जानकारी या विचार के कारण यह उल्टा पड़ जाता है और मीम बनाने वालों को आलोचना झेलनी पड़ती है. हाल ही में ‘GemsOfCricket’ नामक अकाउंट द्वारा एक पोस्ट साझा की गई, जिसमें 12 मशहूर क्रिकेटरों की एक टीम बनाई गई, जो तलाकशुदा हैं या कभी थे. इस सूची में अपने पति वसीम अकरम का नाम देखकर उनकी पत्नी शनायरा अकरम हैरान रह गईं. अकाउंट पर तंज कसते हुए शनायरा अकरम ने लिखा, "आप लोग वाकई में 'आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट' हैं और जहां तक मैं देख सकती हूं, आप सही और भरोसेमंद जानकारी से भी बाहर हैं.

वसीम अकरम की पत्नी शानिएरा अकरम द्वारा साझा की गई पोस्ट

Hey @GemsOfCricket You guys are definitely "out of context" and from what I can see you're also out of correct and reliable information! 👏🏼 https://t.co/kn68XKh6xv

— Shaniera Akram (@iamShaniera) February 25, 2025