Aisha Sharma Bathroom Selfie: बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा शर्मा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. आयशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बाथरूम में ली गई एक हॉट सेल्फी शेयर की, जिसमें उनका बोल्ड लुक फैंस को दीवाना बना रहा है. तस्वीर में आयशा शर्मा ने वाइट टॉवल स्टाइल ड्रेस पहनी हुई है और मिरर सेल्फी लेते हुए पोज दे रही हैं. उनका कर्ली हेयर लुक और नेचुरल ब्यूटी सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है.

आयशा ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "Wearing ease like it’s a statement." उनकी इस तस्वीर पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "Are you sure this isn’t an ad for paradise?" वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, "Looking wowzzz." आयशा शर्मा की यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आयशा शर्मा की बाथरूम सेल्फी:

View this post on Instagram A post shared by Aisha (@aishasharma25)

