Gambhira Bridge Collapse Update: गुजरात के वडोदरा में ब्रिज ढहने के बाद रेस्क्यू का वीडियो आया सामने, अब तक 9 लोगों की गई है जान; VIDEO

Gambhira Bridge Collapse Update: गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका में बुधवार सुबह आणंद और पादरा को जोड़ने वाले गंभीरा पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया. हादसे के समय दो ट्रक, एक बोलेरो SUV और एक पिकअप वैन पुल से गुजर रहे थे, जो सीधे महिसागर नदी में गिर गए. इस दुखद घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. हादसे के बाद बाद रेस्क्यू करने का वीडियो आया सामने

हादसे के बाद रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस के जवान नदी में गिरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: गुजरात में बड़ा हादसा, वडोदरा-आणंद को जोड़ने वाला पुराना पुल ढहा, नदी में गिरीं 4 कारें

#WATCH | Vadodara, Gujarat: Efforts to bring out a truck that fell into the Mahisagar river when the Gambhira bridge collapsed, are underway.

As per the latest death toll, nine bodies have been recovered so far and around nine injured have been shifted to hospitals. pic.twitter.com/jY7ehmXGmM

— ANI (@ANI) July 9, 2025