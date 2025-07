Fruit Juice Without Fruits: फलों का रस बेचनेवाला यह वेंडर बिना फ्रूट्स के बेचता है रस, लोगों को केमिकल पिलाने का वीडियो वायरल

अगर आप मानते हैं कि रोज़ाना किसी नज़दीकी विक्रेता से फलों का जूस पीने से सेहत अच्छी रहती है, तो हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो आपकी सोच बदल सकता है. इस घटना में लोगों ने एक ऐसे फल विक्रेता को पकड़ लिया जो असली फलों के बजाय पूरी तरह से केमिकल से बना जूस बेच रहा था. विक्रेता अचानक पकड़ा गया और उसे वही जूस पीने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसने अपने ग्राहकों को बेचा था. हालांकि उसने अनिच्छा से पूरा जूस गटक लिया, लेकिन उसमें मौजूद तत्वों की सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी थी, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई कि आप क्या खा रहे हैं, इस बारे में सावधान रहना कितना ज़रूरी है. दिलचस्प बात यह है कि कई इंटरनेट यूजर्स ने उन बड़ी कंपनियों के प्रति ज़्यादा नाराज़गी जताई जो जाने-माने ब्रांड नामों के तहत ऐसे ही हानिकारक उत्पाद बेचती हैं. यह भी पढ़ें: इंदौर: जूस के पैकेट में चूहा मिलने का वीडियो वायरल, डिस्काउंट देख कर ऑनलाइन किया ऑर्डर

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में विक्रेता को लोगों की भीड़ का सामना करते हुए दिखाया गया है, जो उसे पूरी तरह से केमिकल से बने मोसंबी जूस' बेचने के लिए फटकार लगा रहे हैं, जिसे वह बस 'मसाला' कह रहा है. लोगों ने पाया कि पानी में मिलाए गए रासायनिक पाउडर की गंध असली फलों के रस जैसी ही थी. जो लोग जूस की वास्तविक संरचना से अनजान हैं, उनके लिए मिलावट का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.

