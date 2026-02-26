West Indies vs South Africa, T20 World Cup 2026 47th Match Toss Winner Prediction: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 47th Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs South Africa, T20 World Cup 2026 47th Match Pitch Report: सुपर-8 के अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स का दिखेगा दम या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

वेस्टइंडीज की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और उसने अपने पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. टीम के पास शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में गुडाकेश मोटी और जेसन होल्डर टीम को मजबूती देते हैं.

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर सुपर-8 में दमदार शुरुआत की है. टीम में एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, जबकि मार्को यानसेन और कगिसो रबाडा गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. वेस्टइंडीज ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 14 मैचों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने चार मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज केवल एक मुकाबला जीत सका है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां तेज आउटफील्ड और अच्छी बल्लेबाजी सतह के कारण बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. दोपहर के मैच में ओस का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन लक्ष्य का पीछा करना फिर भी थोड़ा आसान हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका में कौन होगा टॉस का बॉस? (WI vs SA Toss Winner Prediction)

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 29 मैच में वेस्टइंडीज ने 11 बार टॉस जीता था, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 18 बार टॉस अपने नाम नहीं किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SA 47th Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.