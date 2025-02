RCB W vs UPW W WPL 2025 Live Toss & Scorecard: यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आरसीबी डब्ल्यू बनाम यूपीडब्ल्यू डब्ल्यू(Credits: LatestLY)

UP Warriorz(WPL) vs Royal Challengers Bangalore(WPL) Match Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(डब्ल्यूपीएल) बनाम यूपी वारियर्स(डब्ल्यूपीएल) का नौवां मुकाबला 24 फरवरी(सोमवार) को बेंगलुरु(Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम(M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. यूपी वॉरियर्स के कप्तान दीप्ति शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से स्मृति मंधना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करेगी, अब तक वुमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच कुल 4 मैच खेले गए हैं. इनमें से आरसीबी-डब्ल्यू ने तीन बार जीत दर्ज की है, जबकि यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक बार जीत हासिल की है. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स मैच में होगी काटें की टक्कर, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

यूपी वारियर्स(डब्ल्यूपीएल) ने जीता टॉस

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला: स्मृति मंधाना (कप्तान), डेनिएल व्याट-हॉज, एलिसे पेरी, राघवी बिस्ट, ऋचा घोष (डब्ल्यू), कनिका आहूजा, जॉर्जिया वेयरहम, किम गर्थ, स्नेह राणा, एकता बिष्ट, रेणुका सिंह ठाकुर

यूपी वारियर्स महिला: किरण नवगिरे, वृंदा दिनेश, दीप्ति शर्मा (कप्तान), ताहलिया मैक्ग्रा, श्वेता सहरावत, ग्रेस हैरिस, चिनेले हेनरी, उमा छेत्री (डब्ल्यू), सोफी एक्लेस्टोन, साइमा ठाकोर, क्रांति गौड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(डब्ल्यूपीएल) बनाम यूपी वारियर्स(डब्ल्यूपीएल) मैच का लाइव स्कोरकार्ड