UPW-W vs GG-W WPL 2025 Live Toss & Scorecard: यूपी वारियर्स ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, गुजरात जायंट्स करेगी पहले बल्लेबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Gujarat Giants (WPL) vs UP Warriorz (WPL) Match Scorecard: यूपी वारियर्स (WPL) बनाम गुजरात जायंट्स(WPL) महिला प्रीमियर लीग 2025 का 15वां मुकाबला 03 मार्च(सोमवार) को लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम(Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. यूपी वारियर्स की कप्तान दीप्ती शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से गुजरात जायंट्स पहले बल्लेबाजी करेगी. महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में UP वारियर्स और गुजरात जायंट्स ने चार बार एक-दूसरे का सामना किया है. इनमें से UP वारियर्स ने तीन जीत हासिल की हैं, और गुजरात जायंट्स ने एक बार जीत हासिल की है. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच होगी काटें की टक्कर, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी ड्रीम11 विनिंग फैंटेसी टीम

यूपी वारियर्स ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨@UPWarriorz won the toss and elected to field against @Giant_Cricket

Updates ▶️ https://t.co/shk0r97xOU#TATAWPL | #UPWvGG | @UPWarriorz | @Giant_Cricket pic.twitter.com/p5BJgTbiwa

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 3, 2025