Sri Lanka vs Australia, 2nd ODI Match Pitch Report And Weather Update: कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या श्रीलंका के गेंदबाज करेंगे तख्ता पलट, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कल यानी 14 फरवरी को खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हराया. इसके साथ मेजबान टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. अब श्रीलंका की नजरें दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. दोनों टीमों के बीच फिर एक बार रोमांचक मैच देखने को मिलेगा. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान चैरिथ असलांका (Charith Asalanka) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. Sri Lanka vs Australia, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चैरिथ असलांका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 46 ओवरों में महज 214 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 215 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 33.5 ओवर में महज 165 रन बनाकर सिमट गई.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL vs AUS ODI Head To Head)

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच अबतक कुल 105 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.ऑस्ट्रेलिया ने 105 में से 64 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका को 37 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा 4 मैच बेनतीजा रहा है. इससे इतना पता चलता है की ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा मजबूत हैं. लेकिन श्रीलंका को अपने घर में खेलना का एडवांटेज मिल सकता है.

कोलंबो की पिच रिपोर्ट (SL vs AUS Pitch Report)

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबले कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है. इस मैदान की पिच पर गेंदबाजों का बोलबाला हो सकता है. यहां पर बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियों में कुछ सुधार हुआ है. इस मैदान पर स्पिनर्स को पिच से खासी मदद मिलती है. दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं जो मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं. इस मैदान पर पहले मैच में तेज गेंदबाजों ने भी कमाल किया था. ऐसे में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी.

मौसम का हाल (Cuttack Weather Report)

दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान कोलंबो में बारिश की कोई संभावना नहीं है. एक नॉर्मल गर्म दिन रहने की उम्मीद है. इस दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

श्रीलंका: पथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिंडु मेंडिस, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेललेज, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कूपर कोनोली, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), आरोन हार्डी, सीन एबॉट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, स्पेंसर जॉनसन.