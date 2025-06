SL vs BAN 2nd Test Match Day 1 2025 Toss Update And Scorecard: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के दुसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में बांग्लादेश के कप्तान नजूल हुसैन शान्तो ने टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

SriLanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd Test Match Day 1 2025 Toss and Live Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जा रहा हैं दुसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल. यह मैच कोलंबो (Columbo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club) में खेला जा रहा हैं. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला टेस्ट काफी रोमांचक रहा, जहां दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में 450 से अधिक रन बनाए, जिससे मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ गया. बल्लेबाज़ों ने पूरी तरह हावी रहते हुए बड़े स्कोर खड़े किए, जबकि गेंदबाज़ों को पिच से खास मदद नहीं मिल पाई. श्रीलंका के लिए यह दूसरा टेस्ट मुकाबला खास मायने रखता है, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज़ के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम को उनके अनुभव की कमी महसूस हो सकती है.

दुसरे टेस्ट मैच के मुकाबले में बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले किया बल्लेबाजी करने का फैसला

दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग इलेवन पैट एक नज़र:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शादमान इस्लाम, अनामुल हक, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मुश्फिकुर रहीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर), नईम हसन, जेकर अली, तैजुल इस्लाम, हसन महमूद, नाहिद राणा.

🇱🇰 v 🇧🇩 | 2nd Test | Bangladesh won the toss and chose to bat first.#BANvSL #SLvBAN pic.twitter.com/RZywbc68Uj

— CricCircle (@thecriccircle) June 25, 2025