NEP vs SCO 6th T20I Tri-Series 2025 Toss & Scorecard: स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, नेपाल पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Nepal National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Match Scorecard: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला(Scotland T20I Tri-Series)2025 का 6ठा मुकाबला 20 जून(शुक्रवार) को ग्लासगो (Glasgow ) के टिटवुड(Titwood) में खेला जा रहा हैं. जिसमे स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. वही, नेपाल पहले गेंदबाजी करेगी. स्कॉटलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. स्कॉटलैंड की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, नेपाल की टीम को भी छह मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. यह भी पढ़ें: नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज का 6ठा मुकाबला आज, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

🎬 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗔𝗰𝘁 𝗨𝗻𝗳𝗼𝗹𝗱𝘀! 🪙 Scotland win the toss and choose to bat first #NepalCricket pic.twitter.com/lZct9oCwb6 — CAN (@CricketNep) June 20, 2025

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), भीम शर्की, लोकेश बम, रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, रूपेश सिंह, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, रिजन ढकाल

📋 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗼𝗰𝗸𝗲𝗱! ⚔️ Lineups set for the final clash in Scotland#NepalCricket pic.twitter.com/RriTwZtG3g — CAN (@CricketNep) June 20, 2025

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जॉर्ज मुन्से, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, मार्क वॉट, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), फिनेले मैक्रेथ, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, सफयान शरीफ, जैक जार्विस

We have won the toss and will be batting first 👊 📺 Watch on https://t.co/Sqv51GTWrP! pic.twitter.com/Mknv1GJkQf — Cricket Scotland (@CricketScotland) June 20, 2025

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड